Slušaj vest

Mladić Stevan V. (31) iz Ljubića nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka, kada se "audijem" direktno sudario sa automobilom marke "folksvagen" kojim je upravljao N. P. (20).

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć oko 23 sata u mestu Prijevor na putu između Ovčar Banje i Čačka.

Brza vožnja?

- Vozač automobila "audi" kretao se iz pravca Ovčar Banje ka Čačku i do nesreće je došlo navodno, usled neprilagođene brzine i Stevan V. je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu kolovoznu traku. Tom prilikom direktno je udario u automobil marke "folksvagen" - navodi sagovornik i dodaje:

- Od siline udarca vozač "audija" je preminuo na licu mesta, dok je vozač N. P. zadobio teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezen je u čačansku bolnicu. Uviđaj je trajao satima, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, kao i da se automobili koji su učestvovali u nesreći pošalju na vanredni tehnički pregled.

Tuga

Kako smo ranije preneli, očevici su naveli da je "audi" jurio neprilagođenom brzinom.

- Prošao je pored mene ogromnom brzinom, put je bio klizav. Kilometar dalje sam naišao na udes. Video sam da su vazdušni jastuci aktivirani. Rekao sam ljudima da odmah pozovu policiju i Hitnu pomoć, posle sam saznao da je mladić nastradao na licu mesta. Tuga, mlad život je prekinut - rekao je za RINU jedan od očevidaca.