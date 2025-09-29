U koordinisanoj akciji suzbijanja sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i 23 područne policijske uprave, u saradnji sa Sektorom poreske policije i nadležnim javnim tužilaštvima, uhapsila je jednu osobu, dok su protiv 104 osobe podnete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe i tako oštetile budžet Republike Srbije za oko 246.766.800 dinara.



U sinhronizovanom pretresu na preko 100 lokacija u Srbiji, policija je pronašla i oduzela ukupno oko 11,6 tona rezanog duvana, oko 10,9 tona duvana u listu, 10.200 boksova cigareta, kao i oko 2, 2 tone duvana za nargile, oko 15. 920 litara naftnih derivata, 2,3 tone kafe, oko 12.300 litara alkohola bez odgovarajuće propratne dokumentacije i dokaza o poreklu, kao i 9 mašina za punjenje i 12 mašina za rezanje duvana.