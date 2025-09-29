Slušaj vest

U zajedničkoj akciji smederevske policije i BIA uhapšeno je 11 osoba sa područja Velike Plane i Beograda, osumnjičeni da su od aprila do septembra ove godine učestvovali u vandalskim napadima u Parizu — gde su zelenom bojom obeležili Muzej Holokausta, više sinagoga i jedan jevrejski restoran.

Takođe im se stavlja na teret lepljenje nalepnica sa uvredljivim i genocidnim sadržajem, kao i ostavljanje svinjskih glava ispred muslimanskih bogomolja. Prema navodima istrage, njihovo delovanje nije bilo ograničeno samo na Pariz – osumnjičeni se povezuju i sa incidentom u Berlinu, u blizini Brandenburške kapije, gde su postavili betonske konstrukcije sa ispisanim porukama.

Početkom septembra najmanje devet svinjskih glava otkriveno je ispred džamija u pariskom regionu. Šef pariske policije Loran Nunjez napomenuo je da prethodne akcije, koje nisu slične, nose obeležja stranog mešanja.

Francuski mediji prikazali su snimak sa nadzornih kamera kada je nepoznati muškarac ostavljao svinjske glave ispred verskog objekta. On je u gluvo doba noći, sa kapuljačom, ostavljao svinjske glave.

1/7 Vidi galeriju Osumnjičen Srbin za skrnavljenje u Parizu Foto: Printscreen Youtube/TF1 INFO

"Jasno su izazivali nemire!"

U Žantiju, kao i u Montreju i drugim lokacijama, istražitelji su primetili sličan natpis, napisan plavim mastilom. Prema izveštajima, isti čovek se pojavljuje na najmanje sedam nadzornih kamera.

Pariska policija saopštila je, podsetimo, da su svinjske glave "postavili strani državljani koji su odmah napustili zemlju, sa jasnom namerom da izazovu nemire unutar nacije".

Jedan farmer iz Normandije obratio se nakon incidenta istražiteljima i ispričao im da su dve osobe došle da kupe desetak svinjskih glava, a potom opisao njihovo vozilo i istakao kako je imalo srpske tablice. Snimci sigurnosnih kamera pokazali su da su ista lica stigla u Pariz u istom vozilu tokom noći između ponedeljka 8, i utorka. 9. septembra.

Snimci su takođe pokazali dvojicu muškaraca kako ostavljaju glave ispred brojnih džamija. Verovatno su koristili hrvatsku telefonsku liniju, čiji je signal praćen prilikom prelaska francusko-belgijske granice u utorak ujutru, nakon izvršenja krivičnih dela.

Kako je danas saopšteno iz MUP-a Srbije, uhapšeni su D.M., B.Đ., P.Đ., N.Ć., A.S., D.M., F.P., A.B., Đ.P., N.Ž.,S.P., N.S., N.D. i A.M., zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, rasna i druga diskriminacija i špijunaža.

Takođe, postoji sumnja da je osumnjičeni M. G., koji se nalazi u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, na teritoriji Republike Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana