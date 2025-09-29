Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beograduuhapsili su B. S. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je noćas, u restoranu u Požeškoj ulici, namerno izazvao požar ubacivši „Molotovljev koktel“ u unutrašnjost restorana, a malo kasnije se vratio i ponovo ubacio „Molotovljev koktel“ koji nije izazvao veliku materijalnu štetu.

On se takođe sumnjiči i da je 9. septembra u Vojvode Stepe na Voždovcu, namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu.

Po nalogu tužioca, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

