Na području Policijske uprave u Subotici, od 22. do 28 septembra, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda.

U sedam saobraćajnih nezgoda, dve osobe su teže povređene, 16 osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 82 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 726 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 32 vozača, od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 25 intervencija.