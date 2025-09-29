Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a druga je teško povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na državnom putu između Pančeva i Banatskog Novog Sela.

Nesreća se dogodila oko 5.20 časova, žena N.G. (62) je poginula, a muškarac B.B. (61) zadobio teške telesne povrede.

Uviđaj na licu mesta obavila je Policijska uprava Pančevo u prisustvu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

Prema prvim informacijama, u nezgodi su učestvovala dva putnička vozila – „mazda“, kojom je upravljao P.Ž, kretajući se iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu, i „dačija“, kojom je upravljao B.B. (61), dok se na mestu suvozača nalazila N.G. (62). Do kontakta vozila došlo je u suprotnoj saobraćajnoj traci gledano u smeru kretanja vozila marke „dačija“.

O uzroku nesreće javnost će biti blagovremeno obaveštena nakon sprovođenja dokaznih radnji i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.