Jožef P. ubijen je sinoć kod pijace u Debeljači, a njegov brat sa kojim je živeo oprostio se od njega na društvenim mrežama.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo, sinoć nakon svađe i tuče osumnjičenih i žrtve. Prema dosadašnjim informacijama, zbog sumnje da su počinili krivično delo uhapšene su četri osobe.

Kako saznajemo, iako se u prvom trenutku verovalo da je pokojni mučen na mestu na kom je njegovo telo pronađeno, policija je prikupila i iz kuće iznela brojne dokaze koji upućuju na to da se zločin dogodio u kući jednog od uhapšenih.

- Sumnja se da je tokom noći došlo do svađe između pokojnog i osumnjičenih za zločin. Navodno, motiv svađe, a potom i ubistva bio je sukob oko droge, odnosno ko koga "cinkari policiji". Prema prvim informacijama, prvo su posumnjali na drugog muškarca, i počeli da ga tuku, ali su se onda svi, uključujući i muškarca koji je već dobio batine, ustremili na Jofeža P. Brutalno su ga mučili i tukli sve dok nije preminuo - kaže izvor Kurira.

Kako navodi, sumnja se da su potom telo prebacili na pijacu u nameri da tako prikriju zločin.

Potresni oproštaji

- Brate moj počivaj u miru, anđeli sa tobom. Zauvek ćeš mi nedostajati - piše u potresnoj objavi na društvenim mrežama.

Inače, on je uz ovu tužnu poruku objavio i njihovu zajedničku fotografiju na kojoj nasmejani poziraju. Ispod objave su se nizali komentari gde mu korisnici Fejsbuka izjavljuju saučešće.

"Uvek je delovao 'oduzeto'"

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, koje vodi istragu, uhapsila tri punoletna muškaraca i jednog maloletnika.

Prema rečima žitelja Debeljače, ubijeni Jožef P. u poslednje vreme nije bio u najboljem stanju zbog poroka kojima se odao.

- U kući je živeo sa bratom i njegovom trudnom devojkom. Viđali smo ga stalno po centru mesta. Uvek je delovao "oduzeto" od alkohola i nedozvoljenih supstanci. Toliko je bio loše, da kada bismo mu se javili, on nije mogao ni da nam odgovori. Iskreno, nije pravio probleme, ali je bio kao lutajući duh - kažu komšije o ubijenom i dodaju:

- Pre nekoliko dana smo čuli buku koja je dolazila iz Jožefovog dvorišta. Tada im je neko razvalio roletne na prozorima. Lupali su i vikali, možda je to, sad kad malo bolje razmislim, povezano sa ubistvom.

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu.