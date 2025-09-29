Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini su u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Smederevu uhapsili M. M. (37) iz sela u okolini Jagodine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako se sumnja on je, 26. septembra, oštrim predmetom usmrtio svoju babu (76) i svog dedu (79) u njihovoj porodičnoj kući u okolini Despotovca, a potom pobegao.

Za emisiju "Crna Hronika" govorila je sestra tragično nastradale žene, koja je bila vidno potrešena:

"PODIGLI SU SPOMENIKE - KAO DA SU ZNALI" Sestra žene koju je unuk ubio u Despotovcu: Plašim se za svoju bezbednost Izvor: Kurir televizija

- Nije bio agresivan, bio je normalan. Baš smo se iznenadili. Otac i majka mu se razveli, on ostao kod babe i dede, dolazio, sve je bilo u redu, nije imao probleme i nismo ništa primetili kod njega. Sada, pravo da ti kažem, i ja se plašim. Kada sam jutros odnela da bacim đubre, videla sam policiju, a tek posle sam čula da ih je ubio. Do sada su imali super odnos. Išli su da hrane ovce, sve je bilo normalno - kaže sestra tragično nastradale žene.

Meštani su za Kurir takođe podelili detalje:

- Sa komšijama nisam bila u svađi velikoj, ali nismo ni komunicirali. Nisam videla kada je unuk došao, kamion mu je bio tu. Bili su i oni tu, išli su do ovaca, ali ništa nismo čuli. Jutros kada smo ustali, videli smo šta se desilo. Unuk je bio fino dete, javlja se kada dođe, ali mladi rade svašta. Kako da se ne boji čovek za sopstvenu bezbednost? Oni nisu imali pare, imali su penziju poljoprivrednu, podigli su spomenike, spremali se, prikazivalo se možda nešto. Bilo je puno policije, čuli smo da je zajmio pare i da jure njega. Nisu loši, ne treba da se ubijaju, ali ušlo je nešto u narod - kaže komšinica ubijenog para, Milica Vasiljević.

Porodica razvalila vrata i ugledala tela ubijenog para

Ovaj muškarac je u poslednje vreme sve češće dolazio sve češće kod svoje babe i dede, a neki tvrde da je glavni krivac upravo novac. Branka Đorđević, komšinica ubijenih, kaže da zet ubijenih došao jer žrtve nisu odgovarale na pozive:

1/4 Vidi galeriju Kuća u kojoj se desilo ubistvo kod Despotovca Foto: Printscreen/RTS

- Oni pozovu policiju i pitaju šta da radimo, imali su neke kokoške na nekoliko metara od kuće, ali ih nije bilo ni tamo, kokoške puštene. Oni dođu kod kuće, nisu mogli da otvore vrata, a policija im je rekla da ih razbiju. Imali su šta i da vide, otac pored kreveta, majka možda htela da beži sirota, u hodniku pored neke fotelje su je našli. Taj unuk je dolazi tu, lepo su živeli, neko vreme nije dolazio, pa je počeo da dolazi kamionom. Ne znam šta je to bilo. Oni su i deda i baba pošteni, živeli su od penzije, iz dobre kuće, lepo su se slagali, on neko vreme nije dolazio, posle počeo da dolazi. Narod priča, da li je on ispordavao svu zemlju i to spiskao? Da li se drogirao? Nije pio, šta mu je bilo da tako nešto napravi? Ti baba i deda se nisu ni sa kim svađali, ko se nadao ovome? Kako da se ne boji čovek, živiš sa njim, jedeš i piješ, a ne znaš šta će da ti uradi - kaže Đorđević.

Ubijena baka je velikodušno pružala šnajderske usluge celom selu, a meštani su imali mnogo reči hvale o žrtvama.

- Mi smo komšije. Jutros sam video policiju. Čuli smo da se desio zločin, da je ubio dedu i abu. Katastrofa. Niko nije mogao da posumnja da će se ovako nešto desiti. Policija me pitala nešto kratko, da li kamere hvataju put. Ta žena je šila, moja žena je redovno išla kada treba nešto da skrati. Bile su povezane i bliske - kaže komšija Dobrica Ranđelović.

Pobratimi porodice duboko potreseni

Ova vest najviše je pogodila pobratima porodice, a njegova supruga govorila je za Kurir televiziju:

- Bili smo pobratimi sa njenim ocem i mojom tetkom. Živeli smo 40 godina i na slavu išli. Bili smo uvek dobri, bili su veseljaci. Ostale smo prijateljice. Nismo slutili na ovo, nismo ni znali dečka. Ja sam nekako i reagovala, a muž je drhtao kao prut, toliko mu bilo žao, ona je jedinica i njena sestra od tetke je bila jedinica, pa kada su bili mali oni su jedan zalogaj delili, baba ih dovodila na gozbe. Krofne su spremali i čuvale su ga, pošto je on bio dečak a njih dve devojčice. Ta tri deteta su od starine uvek bili zajedno. On nema sestru, sestra mu je umrla mala, i gledao je na njih kao sestre - kaže ona.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs