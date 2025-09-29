Slušaj vest

U Smederevskoj Palanci je uhapšen muškarac iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je automobilom udario ženu na pešačkom prelazu i pobegao. Na teret mu se stavljaju krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako se sumnja, G. G. (51) je oko 14.10 časova, na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Ive Bajazita u Smederevskoj Palanci, vozilom BMV udario i oborio 54-godišnju ženu, koja je prelazila kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu i pobegao.

Povređena žena je zbrinuta u Opštoj bolnici u Smederevskoj Palanci.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.