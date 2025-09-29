Slušaj vest

Večeras je došlo do sudara autobusa gradskog saobraćaja i automobila u Zemunu.

Kako se navodi na Instagram stranici "serbialive_vesti", saobraćajna nesreća se dogodila na prvom semaforu od Zmaja ka Zemunu.

Dodaje se da se stvaraju velike saobraćajne gužve.

Trenutno nije poznato kako je došlo do sudara, kao ni stanje učesnika.

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti.