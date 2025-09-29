Slušaj vest

Večeras je došlo do sudara autobusa gradskog saobraćaja i automobila u Zemunu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "serbialive_vesti", saobraćajna nesreća se dogodila na prvom semaforu od Zmaja ka Zemunu. 

Dodaje se da se stvaraju velike saobraćajne gužve. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do sudara, kao ni stanje učesnika.

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA U ZEMUNU Oboren motociklista, saobraćaj otežan (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.00.13_76c180d2.jpg
HronikaDEČAK KOG JE OBORIO AUTO ZAVRŠIO NA NEUROHIRURGIJI: Detalji teške saobraćajne nesreće u Zemunu, poznato koje povrede je dete zadobilo
17207967501711444529hitnapomocrina.jpg
HronikaDVE TEŠKE SAOBRAĆAJKE U ZEMUNU, MEĐU POVREĐENIMA I DETE! Sa povredama hitno transportovano u bolnicu, ženi koja je udarila motociklistu pozlilo
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaSASLUŠAN VOZAČ AUTOBUSA SMRTI IZ ZEMUNA: Osumnjičeni za smrt 16-godišnje devojčice izneo odbranu, tužilaštvo predložilo da mu se odredi pritvor!
vozač.jpg