Osuđenik S.M. nađen je danas mrtav u KPZ Požarevac u toaletu.

- Osuđeno lice na izvršenju kazne zatvora u KPZ Požarevac (Zabela) izvršilo je danas u popodnevnim časovima suicid vešanjem u toaletu. Na poziv komandira, u zavod su došli i lekari Hitne pomoći koji su, na žalost, mogli samo da konstatuju smrt lica. U skladu sa zakonskom procedurom, obavešteni su sud, porodica i policija koja je obavila uviđaj. Po nalogu nadležnog tužilaštava telo je upućeno na obdukciju - kažu iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako se saznaje, on je bio višestruki povratnik i sada se nalazio na izdržavanju kazne zatvora od osam godina za drogu.

Kurir.rs/Telegraf

