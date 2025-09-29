- Osuđeno lice na izvršenju kazne zatvora u KPZ Požarevac (Zabela) izvršilo je danas u popodnevnim časovima suicid vešanjem u toaletu. Na poziv komandira, u zavod su došli i lekari Hitne pomoći koji su, na žalost, mogli samo da konstatuju smrt lica. U skladu sa zakonskom procedurom, obavešteni su sud, porodica i policija koja je obavila uviđaj. Po nalogu nadležnog tužilaštava telo je upućeno na obdukciju - kažu iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.