Muškarac koji je rano jutros pronađen mrtav na pijaci u Debeljači kod Pančeva, kako sumnjaju istražitelji, brutalno je mučen i tučen u kući preko puta pijace, a potom je njegovo telo sklonjeno kako bi izgledalo kao nesreća.

Kako Kurir saznaje, policija je prikupila i iz kuće iznela brojne dokaze koji upućuju na to da se zločin dogodio u kući jednog od uhapšenih. Ubistvu je prethodila svađa. Pretpostavlja se da je motiv zločina bio sukob oko droge, odnosno ko koga "cinkari policiji".

Podsetimo, uhapšene su četiri osobe osumnjičene za ubistvo, od kojih je jedna maloletna. Naložena je obdukcija tela kako bi se utvrdio uzrok smrti.

