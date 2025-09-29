Slušaj vest

Policija i tužilaštvo sprovode intenzivnu istragu povodom ubistva koje se dogodilo 24. septembra, a u kojem su stradali Stefan Belada i Andrija Ivanović.Izvršenje ovog zločina istraga povezuje sa "kavačkim klanom". Tokom uviđaja sa lica mesta izuzeta je municija za koju nadležni utvrđuju da li se nalazila u vozilu koje su koristile žrtve, saopšteno je nezvanično za portal Dan od izvora bliskog istrazi iz policije.

Iz Višeg državnog tužilaštva naveli su da je tokom uviđaja i opsežne istrage oduzeto više predmeta koji su upućeni na veštačenje.

Iz tužilaštva nisu konkretno odgovorili na pitanje da li je na licu mesta, u predmetnom vozilu, pronađen i dron.

Foto: Printscreen Rtcg

– U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom događaja od 24.09.2025. godine u Cetinju, prilikom kojeg su lišeni života lica S.B. i A.I, i obavljen je uviđaj tokom kojeg su sa lica mesta izuzeti svi predmeti i tragovi koji su tom prilikom pronađeni, te je od strane tužilaštva doneta naredba Forenzičkom centru Danilovgrad za veštačenje svih izuzetih tragova, a u kontinuitetu se preduzimaju sve neophodne mere i radnje u cilju potpunog rasvetljavanja predmetnog događaja i identifikacije izvršilaca krivičnog dela – naveli su iz VDT za portal Dan.

Podsećamo, nekoliko sati nakon što je prijavljeno ubistvo, na teritoriji Budve pronađen je zapaljeni motor koji su napadači najverovatnije koristili prilikom bekstva.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Dan, telo Belade nađeno je pored vozila, a telo Ivanovića u automobilu. U njih je ispaljeno više hitaca. Istraga utvrđuje da li je pucano iz neposredne blizine.

Pretresi su vršeni kako na terenu cetinjskog sela Ugnji, gde su pronađena beživotna tela ubijenih, tako i u rejonu ka Budvi, ali i u nekim stambenim objektima u tom gradu.

Inspektori su u prvoj fazi istrage utvrdili da su navodni "škaljarci" namamljeni u mesto Ugnji, gde su potom likvidirani. Zbog toga su izuzeti telefoni i radi se na analizi njihove komunikacije, kako bi se utvrdilo u dogovoru s kim su došli u cetinjsko selo u kojem su pronađena njihova beživotna tela. Upravo to bi mogao biti ključni dokaz koji bi policiju doveo na trag ubicama.

Foto: Printscreen Rtcg

– U policiji je saslušano više osoba koje su dale iskaze u svojstvu građana. Proveravani su alibiji uglavnom pripadnika "kavačkog klana". Ipak, nije bilo osnova za bilo čije hapšenje. Međutim, policija poseduje određene operativne podatke koje proveravaju kako bi došli do imena egzekutora – objavio je ranije "Dan".

Jasno je da u likvidaciji nije učestvovalo samo jedno lice, baš kao što se podrazumeva da su ubice imale pomagače koji su pratili Beladu i Ivanovića, najverovatnije i neke koji su s njima bili u bliskom kontaktu, ali su verni "kavačkom klanu".