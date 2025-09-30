Slušaj vest

Žena S.S. (46) preminula je od zadobijenih povreda nakon što ju je automobilom marke "ford" udario vozač L.M. (25) koji je bio pijan.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23.00 sata u Velikim Crljenima u Lazarevcu. S.S. je preminula od zadobijenih povreda na mestu nesreće.

- Jedino što znam je da ju je automobil udario na oko 10 metara od pešačkog prelaza i da je vozač bio pijan. Navodno je imao više od 1,4 promila alkohola u organizmu - rekao je izvor upoznat sa ovim slučajem.

Prema njegovim rečima automobilom je upravljao mladić koji odmah potom uhapšen zbog sumnje da je pijan izazvao nezgodu sa smrtnim ishodom.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteHronikaVIŠE OD 10 SAOBRAĆAJKI U NEDELJU DANA U SUBOTICI Dvoje teže povređeno, 16 lakše: Isključena 32 vozača, sedmoro zadržanih zbog vožnje u pijanom stanju
IMG_20250912_091051.jpg
HronikaCRNI PONEDELJAK! Na putevima Srbije se nizale saobraćajke, za samo nekoliko sati četiri udesa, poginulo dvoje, povređeno 11 ljudi!
Screenshot 2025-09-29 070739.png
HronikaTEŽAK SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA KOD ZEMUNA Vozila razlupana, srča svuda po putu: Stvaraju se velike gužve (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-09-03 193821.jpg
HronikaAUTOM POKOSIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU I POBEGAO! Muškarac (51) uhapšen u Smederevskoj Palanci: Povrđeena zbrinuta u Opštoj bolnici
IMG_20250509_221126.jpg