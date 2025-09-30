Slušaj vest

Žena S.S. (46) preminula je od zadobijenih povreda nakon što ju je automobilom marke "ford" udario vozač L.M. (25) koji je bio pijan.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23.00 sata u Velikim Crljenima u Lazarevcu. S.S. je preminula od zadobijenih povreda na mestu nesreće.

- Jedino što znam je da ju je automobil udario na oko 10 metara od pešačkog prelaza i da je vozač bio pijan. Navodno je imao više od 1,4 promila alkohola u organizmu - rekao je izvor upoznat sa ovim slučajem.

Prema njegovim rečima automobilom je upravljao mladić koji odmah potom uhapšen zbog sumnje da je pijan izazvao nezgodu sa smrtnim ishodom.