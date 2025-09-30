Slušaj vest

Jedan klub na Vilinim vodama, u Beogradu, sinoć je obijen, a iz njega je ukradeno više muzičkih aparata i alata. Vrednost ukradenih predmeta je oko 30 hiljada evra!

Kako se se saznaje, krađa se dogodila preksinoć kada je, kako se sumnja, provalnik obio vrata i iz kluba izneo sve što je vredno i što je moglo da se iznese.

- Ukradena su pojačala, zvučnici, miksete, ali i alat koji je bio u klubu. Vrednost odnesenih muzičkih aparata je velika. Prema nekim procenama vrednost je oko 30 hiljada evra - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Krađa je prijavljena policiji koja intezivno radi na identifikaciji i pronalasku provalnika.

- Policija je obavila uviđaj, uzela snimke sa nadzornih kamera i trenutno radi na identifikaciji razbojnika. Postoji sumnja da ovo nije mogao jedan čovek da uradi - pojasnio je sagovornik.

