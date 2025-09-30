Slušaj vest

U privatnu bolnicu u Novom Beogradu juče je primljen državljanin Kine (52) sa ubodnom ranom u ramenu.

Nezvanično, njega je nakon svađe kuhinskim nožem povredio kolega L.J. (54) koji je pobegao iz Srbije. Incident se dogodio u stanu u Surčinu.

Napadnutom su konstatovane lake telesne povrede.

Kako se saznaje, po nalogu Trećeg OJT raspisana je potraga za napadačem.

Da se dogodio incident, policiju su obavesti zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se saznaje, policija je našla mesto obračuna. Prema rečima svedoka, napadač i žrtva se poznaju.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaDVOJICA MLADIĆA (22) SVA U KRVI ULETELA U URGENTNI CENTAR: Tvrde da ih je na Karaburmi napala i izbola veća grupa
IMG-20250317-WA0073.jpg
HronikaKRVOPROLIĆE U BEČKOM KLUBU, DVOJICA SRBA IZBODENA NOŽEM! U masovnoj tuči povređen i vlasnik, policija i dalje traga za napadačima!
profimedia0369157448-austrijska-policija.jpg
HronikaKINEZ (32) IZBODEN U TUČI U BEOGRADU: Prevezen u bolnicu, evo kakve su mu povrede konstatovane
hitna-pomoc-noc-1.jpg
HronikaOTKRIVENI DETALJI POKUŠAJA UBISTVA PRODAVCA S PIJACE NA ZVEZDARI! Napadač saslušan pred tužilaštvom, izmasakrirao čoveka, a evo kako je odlučio da se brani!
IMG_20250810_195923.jpg

BONUS VIDEO:

ĆERKA IZBOLA MAJKU NOŽEM NA SMRT - Analitičari upozoravaju ljude: "Posebno se dešava kod mladih, deca se često javljaju a okolina mora da reaguje! Izvor: Kurir televizija