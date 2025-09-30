Hronika
IZBODEN MUŠKARAC U SURČINU: Kolega ga napao kuhinjskim nožem nakon svađe pa pobegao
Slušaj vest
U privatnu bolnicu u Novom Beogradu juče je primljen državljanin Kine (52) sa ubodnom ranom u ramenu.
Nezvanično, njega je nakon svađe kuhinskim nožem povredio kolega L.J. (54) koji je pobegao iz Srbije. Incident se dogodio u stanu u Surčinu.
Napadnutom su konstatovane lake telesne povrede.
Kako se saznaje, po nalogu Trećeg OJT raspisana je potraga za napadačem.
Da se dogodio incident, policiju su obavesti zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
Kako se saznaje, policija je našla mesto obračuna. Prema rečima svedoka, napadač i žrtva se poznaju.
(Kurir.rs/Telegraf)
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši