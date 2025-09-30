Slušaj vest

U privatnu bolnicu u Novom Beogradu juče je primljen državljanin Kine (52) sa ubodnom ranom u ramenu.

Nezvanično, njega je nakon svađe kuhinskim nožem povredio kolega L.J. (54) koji je pobegao iz Srbije. Incident se dogodio u stanu u Surčinu.

Napadnutom su konstatovane lake telesne povrede.

Kako se saznaje, po nalogu Trećeg OJT raspisana je potraga za napadačem.

Da se dogodio incident, policiju su obavesti zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se saznaje, policija je našla mesto obračuna. Prema rečima svedoka, napadač i žrtva se poznaju.

(Kurir.rs/Telegraf)

