Ipak, oni nisu žrtvu zaustavili zbog toga, već su sumnjali da kod sebe ima narkotike koje su zahtevali da im preda.

Optužnicom koja im se stavlja na teret, tužilaštvo traži od suda da ih osudi u skladu sa zakonom, za krivična dela razbojništvo i lažno predstavljanje.

Po zakonu zaprećena kazna za razbojništvo je dve do 10 godina zatvora, a za lažno predstavljanje je novčana kazna ili zatvor do 3 godine.

Detalji napada na Karaburmi

Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela - razbojništvo u sticaju sa krivičnim delom - lažno predstavljanje.

Kako se sumnja, Darko K., Nikola D. i Jovana P. su krivično delo - razbojništvo izvršili na taj način što su 15. juna oko 4.30 sati u Beogradu, došli do ulice Marijane Gregoran gde su uočili devojku koja je prolazila trotoarom kada su joj osumnjičeni Darko i Nikola prišli s leđa i oborili je na pod.

- Rekli su joj da su policajci u civilu, da se radi o rutinskoj kontroli, a kada je devojka uspela da ustane i stane na noge, oni su joj naredili da izvadi sve što ima u džepovima i to pod izgovorom da traže narkotike - otkriva izvor detalje krivične prijave koja je podneta protiv osumnjičenih.

Kako kaže izvor lista, devojka je počela da vadi sve što je imala u džepovima, a osumnjičeni Nikola i Darko su takođe zavlačili ruke u njene džepove i tada su joj uzeli mobilni telefon, cigarete, dokumenta, bankovnu karticu, punjač za telefon, slušalice i novac u iznosu oko 3.000 dinara.

