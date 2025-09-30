Slušaj vest

Miloš M. (39) koji se sumnjiči da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku Radosavljević (76) u okolini Despotovca, saslušan je u tužilaštvu gde je izneo odbranu, a potom mu je određen jednomesečni pritvor, saznaje Kurir. 

Narušeni porodični odnosi

- Osumnjičeni Miloš M. kome se na teret stavlja da je počinio krivično delo teško ubistva, juče oko 16 časova je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini gde je izneo odbranu. Navodno, osumnjičeni je na saslušanju ponovio iskaz koji je nakon hapšenja dao u policiji gde je naveo da je babu i dedu ubio zbog loših i narušenih porodičnih odnosa, a ne zbog para i iz koristoljublja, kako se to isprva mislilo - navodi dobro obavešten izvor Kurira i dodaje:

- Nakon toga tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Jagodini da osumnjičenom odredi pritvor do 30 dana, a tu odluku sud je i doneo. Inače, osumnjičenom je određen jednomesečni pritvor kako ne bi uticao na svedoke, kako ne bi počinio isto krivično delo u kratko vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. 

Uhapšen na vašaru

Da podsetimo, osumnjičeni Miloš M. je u petak nakon svađe izbo nožem dedu i babu, a potom ih navodno, zaklao. Miloš M. je potom seo u automobil svog dede i pobegao. Tela u lokvi krvi pronašao je zet ubijenih, koji je sa policijom došao na vrata nakon što se nisu javljali na telefon. Potraga za ubicom odmah je stupila na snagu, a osumnjičeni je uhapšen u nedelju 28. septembra i to dok je doručkovao na vašaru u Smederevskoj Palanci. Tokom hapšenja nije pružao otpor. 

Istraga povodom teškog ubistva je i dalje u toku. 

