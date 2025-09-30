Slušaj vest

Na jednoj svadbi u nedelju u Gornjem Milanovcu došlo je do svađe, zatim i tuče kada je, navodno, jedna od prisutnih devojka na veselju udarila mladu. Navodno, tada je usledila makljaža, a morala je da interveniše i policija koja je privela nekoliko osoba. 

Prema navodima Instagram stranice 192_rs, koja je i objavila video snimak, tokom svadnenog veselja nešto je pošlo po zlu. 

- Kako nezvanično saznajemo, jedna od prisutnih devojaka prvo je udarila mladu, nakon čega se prvo umešao mladoženja, a devojka je ostala nepomično da leži. Nakon dolaska na lice mesta napadnuta je ekipa Hitne pomoći, a policija je jedva razdvojila sukobljena lica. Sve se dogodilo u nedelju, više lica je privedeno, a jedna devojka je hospitalizovana - navodi se u pomenutoj objavi portala 192. 

Na pomenutom snimku iako je blurovan može se videti kako u krugu stoji nekoliko muškaraca koji se svađaju i guraju, dok devojka nepomično leži nasred restorana. Deluje da lekari Hitne pomoći pokušavaju da pomognu devojci koja je povređena, ali da im nekoliko muškaraca sa svadbe to ne dozvoljava. U jednom trenutku može se videti i kako nekolicina muškaraca gura i vuče radnike Hitne pomoći. 

Ne propustiteBosna i HercegovinaSVATOVI PRETUKLI VOZAČA JER IM JE ZADRŽAVAO KOLONU! Haos na svadbi u Zvorniku, žrtva završila u bolnici, oštetili mu i auto, policija traga za napadačima
Policija Republike Srpske
HronikaIZBILA TUČA NA SVADBI NA KALEMEGDANU, MUŠKARAC PAO SA VISINE OD 10 METARA! Sručio se u dvorište zoo-vrta, svi detalji haosa na beogradskoj tvrđavi
Kalemegdan.jpeg
HronikaMASOVNA TUČA NA SVADBI U NOVOM PAZARU: Sevale pesnice, a i noževi! Jedan muškarac povređen
0805damir-dervisagic.jpg
HronikaNOVI DETALJI BRUTALNE MASOVNE TUČE NA SVADBI U MIONICI: Evo kako je došlo do HAOSA, teško povređeni mladin brat u bolnici (VIDEO)
mionica.jpg

BONUS VIDEO:

SVADBA U CG I HRVATSKOJ MLADENCE KOŠTA 60 POSTO VIŠE NEGO U SRBIJI?! Stručnjaci iz event industrije odgovorili: Ovo je danas prihvatljiva cifra u koverti! Izvor: Kurir televizija