Na jednoj svadbi u nedelju u Gornjem Milanovcu došlo je do svađe, zatim i tuče kada je, navodno, jedna od prisutnih devojka na veselju udarila mladu. Navodno, tada je usledila makljaža, a morala je da interveniše i policija koja je privela nekoliko osoba.

Prema navodima Instagram stranice 192_rs, koja je i objavila video snimak, tokom svadnenog veselja nešto je pošlo po zlu.

- Kako nezvanično saznajemo, jedna od prisutnih devojaka prvo je udarila mladu, nakon čega se prvo umešao mladoženja, a devojka je ostala nepomično da leži. Nakon dolaska na lice mesta napadnuta je ekipa Hitne pomoći, a policija je jedva razdvojila sukobljena lica. Sve se dogodilo u nedelju, više lica je privedeno, a jedna devojka je hospitalizovana - navodi se u pomenutoj objavi portala 192.

Na pomenutom snimku iako je blurovan može se videti kako u krugu stoji nekoliko muškaraca koji se svađaju i guraju, dok devojka nepomično leži nasred restorana. Deluje da lekari Hitne pomoći pokušavaju da pomognu devojci koja je povređena, ali da im nekoliko muškaraca sa svadbe to ne dozvoljava. U jednom trenutku može se videti i kako nekolicina muškaraca gura i vuče radnike Hitne pomoći.

