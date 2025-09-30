Slušaj vest

Pred Višim sudom u Užicu juče je odloženo suđenje Vesni Krički, Nikoli Smiljaniću i Goranu Avramoviću, koji se terete za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. Oni se sumnjiče da su kao odgovorna lica propustili da preduzmu sve mere bezbednosti, zbog čega je u jednom hotelu na Zlatiboru došlo do utapanja deteta, starosti šest godina, pre godinu dana.

Troje okrivljenih i dalje se nalaze u pritvoru zbog razloga postojanja uznemirenja javnosti, iako im je pritvor nakon osam meseci bio ukinut od strane Višneg suda u Užicu, sa obrazložednjem da je prestalo uznemirenje javnosti i da mogu da se brane sa slobode.

Nakon proteka skoro mesec i po dana boravka na slobodi i u kućnom pritvoru, okrivljeni su po žalbi tužioca od strane Apealcionog suda u Kragujevcu, ponovo vrećeni u pritvor.

- To, prema mišljenju advokata, predstavlja pravni nonses i presedan, posebno što je preko 3.000 građana Čajetine i Zlatibora potpisalo peticiju sudu da se njihovi sugrađani i komšije puste da se brane sa slobode. Rečeno nam je da se pritvorom kao najtežeom merom za ograničenje slobode kretanja na ovaj način vrši posebna represija prema okirivljenima, kada se zna da se radi o građanima koji nikad nisu bili osuđivani niti su imala bilo kakvih problema sa zakonom, pa je apsurdno da bi bilo ko mogao biti uznemiren njihovim puštanjenjm na slobodu - rekao je jedan od branilaca okrivljenih i dodao:

- Do sada je više puta isticano na suđenjima i u žalbma branilaca, da su okrivljeni procesuirani i da se nalaze u pritvoru samo po principu objektivne odgovornosti, bez bilo kakve konkretne uloge u ovom nesrećnom događaju.

Nikola Smiljanić Foto: Privatna Arhiva

Jučerašnje suđenje je, kako saznajemo, odloženo zbog zahteva branilaca okrivljenih za izuzeće postupajućih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Užicu, koji postupaju u ovom predmetu, koje je predato Apelacinom tužiocu pre deset dana, zbog, kako smatra odbrana, niza propusta koji su urađeni u toku istrage i na suđenju, gde se dovodi u pitanje njihova objektivnost za dalje postupanje u ovom predmetu.