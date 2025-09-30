Slušaj vest

U Višem sudu u Beogradu danas je za 7. novembar odloženo suđenje reditelju i vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole.

Suđenje je odloženo zbog izostanka optuženig, čije zdravstveno stanje se, kako je rekao njegov beanilac pogoršalo.

Njegov branilac je rekao da Aleksić ne može više da ide da prima terapije, a sudiji je dao medicinsku dokumentaciju i naveo da je on praktično nepokretan.

Podsetimo, Aleksića je uhapšen u januaru 2021. godine nakon što su ga glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, kao i još nekoliko devojaka koje su bile polaznice njegovog dramskog studija, odnosno škole glume "Stvar srca", prijavile za silovanje i nedozvoljene polne radnje. Aleksić je proveo nešto više od godinu dana u pritvoru, a u martu 2022. godine je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Nekoliko ročišta u prethodnom periodu je odlagano zbog toga što okrivljeni nije pristupio suđenju, a opravdanje je svaki put bilo isto - njegovo loše zdravstveno stanje.