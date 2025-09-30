Slušaj vest

Do nezapamćenog incidenta došlo je u nedelju tokom svadbenog veselja u poznatom restoranu u Gornjem Milanovcu.

Prema rečima očevidaca, sve se dogodilo kada je gošća iz nepoznatih razloga udarila mladu. Potom se umešao mladoženja koji je ušao u verbalnu raspravu, a onda je jedna žena nakon svađe sa mladencima pala na pod.

- Na lice mesta jako brzo stigla je ekipa Hitne pomoći, međutim tada je nastao pravi haos. Suprug od žene koja je ležala na podu je gurnuo doktora i sestru, došlo je do opšte tuče. Svi su vrištali, užas i bruka - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Žena koja je ležala na podu, zbog koje je došla Hitna pomoć je dobro, ali usled tuče jedna osoba je hospitalizovana. Policija je izašla na lice mesta i jedva razdvojila zavađena, a nakon ovog incidenta više lica je privedeno.