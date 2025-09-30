Slušaj vest

Osumnjičeni Miloš M. (39) koji se tereti da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku (76) Radoslavljević kod Despotovca, navodno je na naslušanju kao mogući motiv naveo crnu magiju!

Sudija za predhodini postupak Višeg suda u Jagodini odredio je do 30 dana pritvor Milošu M. (39) iz Duboke kod Jagodine, koji je osumnjičen da je 26. septembra ubio babu i dedu u njihoovj porodičnoj kući u selu Bogava nadomak Despotovca.

Ubijeni Živadinka i Momčilo Radosavljević Foto: Kurir, Printscreen/RTS

- Navodno, tokom saslušanja osumnjičeni Miloš M. je priznao da je počinio svirepo ubistvo, a kao motiv je naveo crnu magiju. Opisao je da je prvo udarcima tupim delom sekire onesvestio babu i dedu, a zatim ih nasmrt izbo nožem - navodi izvor Informera i dodaje da je pronađena sekira i nož kojim je osumnjičeni, kako se sumnja, počinio dvostruko ubistvo.

Izvor objašnjava i da je zločin posebni uznemirujuć, budući da je osumnjičeni svoje žrtve najpre onemogućio da se brane.

- To tšo je babu i dedz prvo duario tupim delom sekire, ukazuje na to da je hteo da ih onesposobi da eventualno pruže otpor ili pobegnu. Dok su bili u nesvesti on ih je dokrajčio nožem - objašnjava izvor.

1/5 Vidi galeriju Porodična kuća Radosavljevića u kojoj su ubijeni Foto: Printscreen/RTS

Podsetimo, posle zločina Miloš M. je uzeo automobil od svog dede Momčila i pobegao. Tela u lokvi krvi u subotu ujutru pronašao je njihov zet koji je došao kod njih sa policijom nakon što su se zabrinuli što se ne javljaju. Dežurni tužilac naložio je da se tela pošalju na obdukciju, a policija je za to vreme tragala za osumnjičenim Milošem M. koji je uhapšen u nedelju dok je doručkovao na vašaru u Smederevskoj Palanci.