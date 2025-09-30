Slušaj vest

Osumnjičeni Miloš M. (39) koji se tereti da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku (76) Radoslavljević kod Despotovca, navodno je na naslušanju kao mogući motiv naveo crnu magiju!

Sudija za predhodini postupak Višeg suda u Jagodini odredio je do 30 dana pritvor Milošu M. (39) iz Duboke kod Jagodine, koji je osumnjičen da je 26. septembra ubio babu i dedu u njihoovj porodičnoj kući u selu Bogava nadomak Despotovca

desp.jpg
Ubijeni Živadinka i Momčilo Radosavljević Foto: Kurir, Printscreen/RTS

- Navodno, tokom saslušanja osumnjičeni Miloš M. je priznao da je počinio svirepo ubistvo, a kao motiv je naveo crnu magiju. Opisao je da je prvo udarcima tupim delom sekire onesvestio babu i dedu, a zatim ih nasmrt izbo nožem - navodi izvor Informera i dodaje da je pronađena sekira i nož kojim je osumnjičeni, kako se sumnja, počinio dvostruko ubistvo. 

Izvor objašnjava i da je zločin posebni uznemirujuć, budući da je osumnjičeni svoje žrtve najpre onemogućio da se brane.

- To tšo je babu i dedz prvo duario tupim delom sekire, ukazuje na to da je hteo da ih onesposobi da eventualno pruže otpor ili pobegnu. Dok su bili u nesvesti on ih je dokrajčio nožem - objašnjava izvor.

Porodična kuća Radosavljevića u kojoj su ubijeni Foto: Printscreen/RTS

Podsetimo, posle zločina Miloš M. je uzeo automobil od svog dede Momčila i pobegao. Tela u lokvi krvi u subotu ujutru pronašao je njihov zet koji je došao kod njih sa policijom nakon što su se zabrinuli što se ne javljaju. Dežurni tužilac naložio je da se tela pošalju na obdukciju, a policija je za to vreme tragala za osumnjičenim Milošem M. koji je uhapšen u nedelju dok je doručkovao na vašaru u Smederevskoj Palanci. 

(Informer - Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaUBIO BABU I DEDU, PA POBEGAO NA VAŠAR! Oglasio se MUP o hapšenju unuka osumnjičenog za svirepi zločin kod Despotovca: OTKRIO i zašto je počinio pir! (FOTO)
Miloš Milojković, ubistvo, Despotovac.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! UNUK MONSTRUM UHAPŠEN DOK JE DORUČKOVAO NA VAŠARU: Policiji priznao zašto je preklao babu i dedu u Despotovcu
Miloš Milojković, ubistvo, Despotovac.jpg
HronikaUHAPŠEN OSUMNJIČENI UNUK KOJI JE ZAKLAO BABU I DEDU KOD DESPOTOVCA! Evo gde je pronađen dvostruki ubica koji je počinio težak zločina!
despotovac.jpg
HronikaU OVOJ KUĆI JE UNUK ZVERSKI ZAKLAO BABU I DEDU! Komšije otkrivaju ko je bračni par našao u lokvi krvi! "NE MOŽEMO NI DA ZAMISLIMO U KAKVIM MUKAMA SU UMRLI!
despotovac.jpg