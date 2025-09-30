Slušaj vest

Nesreća se desila 10. juna kod sela Malča, kada je automobil 'seat' udario u kombi 'fijat' sa četvoročlanom porodicom iz Zaječara.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv I. S. (23), koji je uhapšen zbog sumnje da je 10. juna u 00.20 časova nadomak Malče kod Niša izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula trogodišnja devojčica dok su tri osobe teško povređene.

On se nalazio za volanom automobila “seat” koji se, kako se sumnja, sudario sa kombijem marke “fijat” u kojem se nalazila četvoročlana porodica iz Zaječara. Trogodišnja devojčica je preminula od zadobijenih povreda dok su njena petogodišnja sestra, majka i otac prevezeni u UKC Niš.

- Protiv okrivljenog je podignuta optužnica Osnovnom sudu u Nišu zbog sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Optužnica je podneta Osnovnom sudu u Nišu na potvrđivanje – rekao je portparol OJT u Nišu Vladimir Stanojević.

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo dete desila se na ulazu u selo Malča kod Niša, 10. juna oko 20 minuta posle ponoći. Nastradala devojčica je u kombiju marke "fijat doblo" bila sa sestrom, majkom i ocem jer su, prema nezvaničnim informacijama, krenuli na more. Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Nišu zbog teških telesnih povreda, dok je vozač “seata” I.S. povređen lakše.

Nakon sudara, na mestu nesreće ostao je jeziv prizor. Delovi vozila su bili rasuti po putu, a koliko je udarac bio silovit svedoči činjenica da je radilica motora ostala u jarku pored puta.