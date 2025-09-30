Hronika
POSVAĐAO SE S DEVOJKOM RUSKINJOM PA JE ŠUTIRAO: Nasilje u stanu u Beogradu, ona završila s povredama u Urgentnom
Ruska državljanka K. P. (23) primljena je u nedelju uveče u Urgentni centar u Beogradu sa povredama koje joj je, prema nezvaničnim informacijama, naneo njen dečko tunižanski državljanin W. B. (25) u stanu u Beogradu.
Do incidenta je došlo nakon verbalne svađe, kada je osumnjičeni devojci polomio mobilni telefon, a potom je više puta udario rukama i nogama po glavi i telu.
Lekari su kod oštećene konstatovali lake telesne povrede. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
