Ruska državljanka K. P. (23) primljena je u nedelju uveče u Urgentni centar u Beogradu sa povredama koje joj je, prema nezvaničnim informacijama, naneo njen dečko tunižanski državljanin W. B. (25) u stanu u Beogradu.

Do incidenta je došlo nakon verbalne svađe, kada je osumnjičeni devojci polomio mobilni telefon, a potom je više puta udario rukama i nogama po glavi i telu.

Lekari su kod oštećene konstatovali lake telesne povrede. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

