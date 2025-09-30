Slušaj vest

Svadbeno veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.

Masovna tuča je, prema nezvaničnim informacijama, počela nakon što je se jedna gošća sporečkala sa mladom. Na to joj je mlada uzvratila rečima: "Nemoj da mi praviš probleme na svadbi, izađi napolje".

Nakon što je krenula ka izlaznim vratima, gošća je se iznenada srušila. Jedan od gostiju odmah je pozvao hitnu pomoć, koja je brzo stigla na lice mesta, a u ekipi je bio i dr Stanojević.

Prilazeći onesvešćenoj ženi, doktor joj je uhvatio ruku kako bi proverio puls. Međutim, u tom trenutku njen suprug je nasrnuo na lekara, vičući: "Zašto mi pipaš ženu?", pokušavajući da ga odgurne i udari.

U sveopštoj gužvi umešalo se još nekoliko gostiju, koji su stali u odbranu doktora i sprečili veći incident.

Inače, policija je sačinila policijski zapisnik koji je predat Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu. Tokom dosadašnje istrage, prema nezvaničnim informacijama, nekoliko osoba je saslušano, ali će i ostali gosti veselja morati da daju svoj iskaz.

Takođe, uzeti su i video snimci sa nadzorne kamere u hotelu koja je zabeležila svađu, a zatim i makljažu gostiju.

