Slušaj vest

Jožef P. koji je u ponedeljak rano ujutro pronađen mrtav na pijaci u Debeljači kod Pančeva, kako sumnjaju istražitelji, brutalno je mučen i tučen u kući prekoputa pijace, a potom je njegovo telo sklonjeno kako bi izgledalo kao "nesreća", sumnjaju istražitelji.

- Te večeri je bio kući. U jednom trenutku, rekao sam mu ako može da ide da kupi cigarete. On je rekao da će izaći. Pošto prodavnica nije radila kod nas u kraju, otišao je u centar sela. Kada sam video da se ne vraća, zvao sam ga na telefon, jednom, dvaput, već treći put telefon nije bio dostupan. Telo su bacili pored tezge. Bio je u donjem vešu. Nije bio obučen. Ja ne znam da su bili u zavadi – rekao je brat ubijenog Jožefa za Alo.

Više јavno tužilaštvo u Pančevu preduzima radnje u postupku protiv trojice muškaraca N. V. (29), M. Ј. (22), M.Đ. (45), i maloletniku (17), svi iz Debeljače, zbog sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo, saopštilo je ovo tužilaštvo.

Kako se saznaje, iako se u prvom trenutku verovalo da je pokojni mučen na mestu na kom je njegovo telo pronađeno, policija je prikupila i iz kuće iznela brojne dokaze koji upućuju na to da se zločin dogodio u kući jednog od uhapšenih.

- Sumnja se da je tokom noći došlo do svađe između pokojnog i osumnjičenih za zločin. Navodno, motiv svađe, a potom i ubistva bio je sukob oko droge, odnosno ko koga "cinkari policiji". Prema prvim informacijama, prvo su posumnjali na drugog muškarca, i počeli da ga tuku, ali su se onda svi, uključujući i muškarca koji je već dobio batine, ustremili na Jofeža P. Brutalno su ga mučili i tukli sve dok nije preminuo – rekao je izvor.

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, koje vodi istragu, uhapsila tri punoletna muškaraca i jednog maloletnika.

Prema rečima žitelja Debeljače, ubijeni Jožef P. u poslednje vreme nije bio u najboljem stanju zbog poroka kojima se odao.

- U kući je živeo sa bratom i njegovom trudnom devojkom. Viđali smo ga stalno po centru mesta. Uvek je delovao "oduzeto" od alkohola i nedozvoljenih supstanci. Toliko je bio loše, da kada bismo mu se javili, on nije mogao ni da nam odgovori. Iskreno, nije pravio probleme, ali je bio kao lutajući duh - kažu komšije o ubijenom i dodaju:

- Pre nekoliko dana smo čuli buku koja je dolazila iz Jožefovog dvorišta. Tada im je neko razvalio roletne na prozorima. Lupali su i vikali, možda je to, sad kad malo bolje razmislim, povezano sa ubistvom.