U Višnjičkoj banji, na Slanačkom putu, danas oko 15 sati je došlo do pucnjave, a kako saznajemo jedna žena je ubijena.

Dežurni javni tužilac VJT u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mesta gde je danas u jednom lokalu na Slanačkom putu ubijena ženska osoba, a dva lica povređena.

V. D. (51) je ubijena, a i M. Lj. (42) ima povrede potkolenice na levoj nozi, prostrelna rana, dok A. O. (59) ima prostrelnu ranu na levoj butini.

Policija traga za učiniocem koji je najverovatnije pucao iz kombija.

Policija je blokira deo grada.

Trenutno je na snazi akcija "Vihor".