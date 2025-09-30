Slušaj vest

Danas oko 15 časova na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji došlo je do pucnjave u kojoj je jedna žena izgubila život, dok su dve osobe povređene.

Prema dostupnim informacijama, stradala je V. D. (51), dok su M. Lj. (42) i A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu.

Na lice mesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.

1/12 Vidi galeriju Ubistvo i pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

Prema prvim saznanjima, napadač je pucao iz vozila, najverovatnije iz kombija, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.