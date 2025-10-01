Slušaj vest

Jožef K. je u ponedeljak rano ujutro pronađen mrtav na pijaci u Debeljači kod Pančeva. Kako sumnjaju istražitelji, brutalno je mučen i tučen u kući prekoputa pijace, a potom je njegovo telo sklonjeno kako bi izgledalo kao "nesreća".

Neutešna majka ubijenog Jožefa kaže da ih je zadesila strašna tragedija. Sada je izgubila sina i da je pre četiri meseca preminuo njen otac.

- Ovo je strašna tragedija. Ubili su mi sina. Ono što sam saznala jeste da je ubijen u kući prekoputa pijace. Ubistvo se desilo oko 22.30 sati. Ti što su ga ubili bili su problematični. Ubijen je u kući Milana Đ. Taj glavni Nemanja V. što je osumnjičen, kažu da je bio problematičan – priča majka ubijenog mladića.

Ispričala je i kako je saznala da joj je sin ubijen.

- Ujutro oko 3.30 sati došla je policija kod nas kući, pitali su me sa kim živim, ja sam rekla sa mužem, sinovima i snajom, a onda su mi rekli da se dogodilo ubistvo. Moj sin je bio vredan, bavio se poljoprivredom, ima svoje svinje, radio je i na njivi, uglavnom na vađenju šargarepe. Trebalo je da sprema drva, pričao je kako će da pravi zimnicu, sve je prekinuto u sekundi – priča potresena Jožefova majka.

Majka žrtve kaže da je njen sin bio živ nakon što su telo premeštali na pijacu.

- Kada su mog sina nosili na pijacu, pitali su se oni između sebe je l' živ, oni su rekli, da, disao je. Naš rođak je učestvovao u ubistvu, od moje ćerke sin. Svog ujaka je izdao i ostavio na pijaci da iskrvari. I on je bio u kući, prisutan. Moja ćerka ne može da dođe sebi. Njen sin je učestvovao u svemu tome. Mojoj ćerki brat je poginuo, a sina su joj odveli u zatvor zbog zločina – priča majka ubijenog muškarca.

1/7 Vidi galeriju Policija iznosi dokaze iz kuće u Debeljači Foto: Petar Aleksić

Ona priča da je njen sin verovatno ušao u tu kuću na nagovor sestrića.

- Ubili su ga u kući, svukli u bokserice, stavili na merdevine, kao kera, i izneli i bacili na pijacu. Ne znamo da li su ga izboli više puta, ali svakako je bilo strašno - priča neutešna majka.

Kako objašnjava, u toku je obdukcija tela nakon čega će se znati kakve je povrede zadobio. Brat žrtve bio je juče na mestu zločina. Jožef je bio razveden, ima dvoje dece.

Ubijeni Jožef s bratom Lazarom Foto: printscreen/društvene mreže

- Ne znam da li su javili Jožefovoj deci da li im je otac mrtav. Starijem sinu jesu, sigurno, ali mlađoj ćerkici koja ide u peti razred, ne verujem. Ta deca ne žive sa nama, oni žive u drugom selu, sa majkom. Ja opet kažem da je bilo koji razlog, nije trebalo tako da se desi - rekla je majka ubijenog.

Zbog sumnje da su ubili Jožefa policija je uhapsila trojcu muškaraca i jednog maloletnika.

1/8 Vidi galeriju Tragovi krvi na pijaci u Debeljači Foto: Petar Aleksić

Više јavno tužilaštvo u Pančevu preduzima radnje u postupku protiv trojice muškaraca N. V. (29), M. Ј. (22), M.Đ. (45), i prema maloletniku (17), svi iz Debeljače, zbog sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo, saopštilo je ovo tužilaštvo.

Telo Jožefa P. pronađeno je prekoputa pijace u Debeljači, na kojoj su nađeni i tragovi krvi.