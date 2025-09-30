Slušaj vest

Carinski službenici su danas na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja jednog putnika.

3.jpg
bezdimni barut Foto: Carina Srbije

Naime, tokom detaljnog pregleda kombija stranih registarskih oznaka u koferu suvozača pronađena su četiri originalna pakovanja od po kilogram bezdimnog puščanog baruta ''RS 70'', koji se koristi za lovačke metke velikog kalibra.

2.jpg
puščani batur RS 70 Foto: Carina Srbije

Lice i krijumčareni barut preuzeli su u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA NA GRANICI ODVOJILA SUMNJIVI AUTOMOBIL SA STRANE Vozač nije ništa prijavio, graničari pomerili sedište pa se PRENERAZILI! Usledila drama (FOTO)
Screenshot 2025-09-29 154254.png
HronikaU KUTIJAMA TREBALO DA PRENOSE MALE KUĆNE APARATE, ALI ONI STAVILI NEŠTO DRUGO! Zaplena na Aerodromu Nikola Tesla (FOTO)
carina.jpg
HronikaMORA DA JE MISLIO KAKO SRPSKI CARINICI NEĆE POGLEDATI ISPOD SEDIŠTA! Ali jesu! Nesvakidašnja zaplena na Preševu, evo s čim je pokušao da uđe u Srbiju (FOTO)
4654654.jpg
HronikaZAPLENJEN KOFER KRCAT LUKSUZNOM ROBOM Na aerodromu "Nikola Tesla" carinici posle pretresa ostali u šoku (foto)
1 (14).jpg