Hronika
CARINICI NA GRADINI PRETRESLI KOFER JEDNOG SUMNJIVOG PUTNIKA: Zbog onog što su našli, reagovala odmah policija (FOTO)
Slušaj vest
Carinski službenici su danas na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja jednog putnika.
bezdimni barut Foto: Carina Srbije
Naime, tokom detaljnog pregleda kombija stranih registarskih oznaka u koferu suvozača pronađena su četiri originalna pakovanja od po kilogram bezdimnog puščanog baruta ''RS 70'', koji se koristi za lovačke metke velikog kalibra.
puščani batur RS 70 Foto: Carina Srbije
Lice i krijumčareni barut preuzeli su u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.
Reaguj
Komentariši