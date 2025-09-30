Hronika
PETORO RANJENO, JEDNA OSOBA MRTVA U PUCNJAVI U VIŠNJIČKOJ BANJI Novi detalji sa lica mesta, POGLEDAJTE ŠTA SE TRENUTNO DEŠAVA: Policajci opkolili lokal! VIDEO
Najmanje pet osoba je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila oko 14.25 u beogradskom naselju Višnjička banja, javlja RTS.
Prema prvim informacijama, u pucnjavi je ubijena jedna žena, čiji identitet nije saopšten.
Trenutno je ispred lokala gde se sve odigralo opsadno stanje.
Na lice mesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.
Prema prvim saznanjima, napadač je pucao iz vozila, najverovatnije iz kombija, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.
