Najmanje pet osoba je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila oko 14.25 u beogradskom naselju Višnjička banja, javlja RTS.

Prema prvim informacijama, u pucnjavi je ubijena jedna žena, čiji identitet nije saopšten.

Ubistvo u Višnjičkoj Banji

Trenutno je ispred lokala gde se sve odigralo opsadno stanje.

Na lice mesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.

Ubistvo i pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji

Prema prvim saznanjima, napadač je pucao iz vozila, najverovatnije iz kombija, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

