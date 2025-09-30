Slušaj vest

U pucnjavi u lokalu u Višnjičkoj Banji ranjeni su supružnici D. V. i O. A. koji su došli da popiju dnevnu kafu u lokalnom kafiću, saznaje Kurir.

2 Ubistvo u Višnjičkoj Banji Izvor: Kurir

- Supružnici žive u neposrednoj blizini kafića i trebali su da se sastanu sa prijateljem. Međutim, u međuvremenu dogodila se pucnjava. D. V. je zadobila teške telesne povrede i nalazi se na reanimaciji, dok je njen suprug O. M. ranjen u levu butinu i, prema poslednjim informacijama nalazi se u stabilnom stanju - kaže izvor Kurira.

Ubistvo u Višnjičkoj Banji Izvor: Kurir

- Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca. Čuli smo da je potom usledila srča. Popucala su neka stakla, verovatno od lokala i automobila - kaže za Kurir radnik iz obližnje automehaničarske radnje i dodaje da je ranjena dva muškarca i tri žene.

1/12 Vidi galeriju Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

- Pre nego što je usledila pucnjave, čula se škripa guma. Taj kombi, beli navodno se zaustavio ispred i uletelo je navodno, jedan muškarac koji je vikao:"Sa kim su se posvađali?" Bio je besan, a onda je usledila pucnjava. Seo je u kombi i pobegao. Navodno, kod jednog gosta lokala pronađen je pištolj. Užas.

Drugi očevidac koji živi u blizini mesta ubistva u Višnjičkoj banji za Kurir kaže da je pukom srećom izbegao pucnjavu

- Došao sam do kola koja su bila parkirana na parkingu lokala kako bi iz gepeka izvadio bušilicu. U jednom trenutku sam video kombi iz koga izlazi nekoliko mladića. Pucalo se na sve strane. Razmišljao sam da se bacim pod kola kako bi izbegao metak. Međutim, uspeo sam da pobegnem - kaže za Kurir potrešeni komšija i dodaje da je šokiran pucnjavom s obzirom da ovaj kafić posećuju i porodice sa decom.

Višnjiča Banja - forenzičari na mestu zločina Izvor: Kurir

Višnjička Banja - Forenzičari i dalje prikupljaju dokaze koje stavljaju u kese. Izvor: Kurir

- U kafiću nije bilo mnogo gostiju. Svaki dan posle 17 časova ne može ni stolica da se nađe, ali u ovo vreme pre 15 časova je poluprazno.