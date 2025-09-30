Slušaj vest

Opsadno stanje u Višnjičkoj Banji u Beogradu nakon ubistva jedne ženske osobe, dok je nekoliko njih ranjeno!

- Sumnja se da se ubistvo i stravična pucnjava dogodila oko 14 časova. Navodno, prema rečima očevidaca, za sada nepoznata osoba izašla je iz belog kombija približila se lokalu sa zadnje strane, ušla u kafić i počela da puca. Navodno, čulo je četri ili pet hitaca. Usledio je stampedo, bežanija. Nije se znalo ko gde ide i na koju stranu. Čula se vriska i zapomaganje - navodi naš sagovornik i dodaje:

1/12 Vidi galeriju Ubistvo i pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

- Žena koje je ubijena sedela je navodno, prvi ili drugi sto do vrata u kafiću.Napadač je pobegao u belom kombiju, ali se za sada ne zna da li je imao saučesnika koji ga je vozio ili je sam delovao.

Prema dostupnim informacijama, stradala je V. D. (51), dok su M. Lj. (42), A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu. Povređeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su zadobili povrede u predelu nogu i zadnje lože.

Očevici opisali scene užasa

- Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca. Čuli smo da je potom usledila srča. Popucala su neka stakla, verovatno od lokala i automobila - kaže za Kurir radnik iz obližnje automehaničarske radnje i dodaje da je ranjena dva muškarca, dve žene i da je jedna žena ubijena.

- Pre nego što je usledila pucnjave, čula se škripa guma. Taj kombi, beli navodno se zaustavio ispred i uleteo je navodno, jedan muškarac koji je vikao: "Sa kim su se posvađali?" Bio je besan, a onda je usledila pucnjava. Seo je u kombi i pobegao. Navodno, kod jednog gosta lokala pronađen je pištolj. Užas, mislim da su opet stradali nedužni.

Dok policija i tužilaštvo vrše uviđaj nekoliko momaka i devojaka došlo je na mesto ubistva i grle se i plaču. Inače, tokom pucnjave jedan metak je pogodio i kola na parkingu.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.