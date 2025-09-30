Slušaj vest

Danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba - tri muškarca i dve žene, saopštio je MUP.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija „Vihor 3“.

Ranije je objavljeno da je žena preminula usled pucnjave jer na licu mesta nije davala znake života, međutim ona se nalazi u teškom stanju i na reanimaciji je.

U međuvremenu, inspektori su iz kafića izneli dokazni materijal.

Višnjička banja: Inspektor nosi dokaze koji se nalaze u kartonskoj kesi Izvor: Kurir

Očevici opisali scene užasa

- Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca. Čuli smo da je potom usledila srča. Popucala su neka stakla, verovatno od lokala i automobila - kaže za Kurir radnik iz obližnje automehaničarske radnje i dodaje da je ranjena dva muškarca, dve žene i da je jedna žena ubijena.

- Pre nego što je usledila pucnjave, čula se škripa guma. Taj kombi, beli navodno se zaustavio ispred i uleteo je navodno, jedan muškarac koji je vikao: "Sa kim su se posvađali?" Bio je besan, a onda je usledila pucnjava. Seo je u kombi i pobegao. Navodno, kod jednog gosta lokala pronađen je pištolj. Užas, mislim da su opet stradali nedužni.

Dok policija i tužilaštvo vrše uviđaj nekoliko momaka i devojaka došlo je na mesto ubistva i grle se i plaču. Inače, tokom pucnjave jedan metak je pogodio i kola na parkingu.