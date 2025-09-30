Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, sumnja se da su u lokal u Višnjičkoj Banji upali navijači koji su pucali iz dva pravca u goste.

- Navodno, beli kombi se parkirao, čula se škripa guma a onda su iz kombija izleteli napadači. Ne znam da li su bili maskirani, ali su upali na prednja vrata kafića i sa zadnje strane. Tada su nešto vikali u faznu, ko se s kim svađao. Potom je usledila pucnjava. Nije bila rafalna, nego pojedinačna - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Posle pucnjave, pojurili su ka kombiju, ušli i dodali gas. Za njima se od tada traga, a u kafiću je krš i lom. Krvi ima dosta...

Očevici opisali scene užasa

- Sumnja se da se stravična pucnjava dogodila oko 14 časova. Navodno, prema rečima očevidaca, za sada nepoznata osoba izašla je iz belog kombija približila se lokalu sa zadnje strane, ušla u kafić i počela da puca. Navodno, čulo je četri ili pet hitaca. Usledio je stampedo, bežanija. Nije se znalo ko gde ide i na koju stranu. Čula se vriska i zapomaganje - navodi naš sagovornik.

Prema dostupnim informacijama, ranjeni su V. D. (51), M. Lj. (42), A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu. Povređeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su zadobili povrede u predelu nogu i zadnje lože.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

Iako je u prvom trenutku objavljeno da je jedna osoba ubijena, policija je potvrdila da joj se lekari i dalje bore za život.

U međuvremenu, inspektori su iz kafića izneli dokazni materijal.

Obrt u pucnjavi

Žena za koju se sumnjalo da je mrtva, jer na licu mesta nije davala znake života, nalazi se u teškom stanju.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".

- Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca. Čuli smo da je potom usledila srča. Popucala su neka stakla, verovatno od lokala i automobila - kaže za Kurir radnik iz obližnje automehaničarske radnje i dodaje da je ranjena dva muškarca, dve žene i da je jedna žena ubijena.

- Pre nego što je usledila pucnjave, čula se škripa guma. Taj kombi, beli navodno se zaustavio ispred i uleteo je navodno, jedan muškarac koji je vikao: "Sa kim su se posvađali?" Bio je besan, a onda je usledila pucnjava. Seo je u kombi i pobegao. Navodno, kod jednog gosta lokala pronađen je pištolj. Užas, mislim da su opet stradali nedužni.

Dok policija i tužilaštvo vrše uviđaj nekoliko momaka i devojaka došlo je na mesto ubistva i grle se i plaču. Inače, tokom pucnjave jedan metak je pogodio i kola na parkingu.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.