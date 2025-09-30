Slušaj vest

Žena D.V. dovezena je danas u Urgentni centar bez znakova života nakon pucnjave u Višnjičkoj banji. Odmah po prijemu doktori su je odvezli na reanimaciju gde su je oživeli! Trenutno se nalazi u jako teškom stanju i bore joj se i dalje za život.

Prema prvim informacijama, žena je dovezena u bolnicu bez vitalnih funkcija i odmah je poslata na reanimaciju.

Iako su prve informacije ukazivale da je žena preminula, doktori u Urgentnom centru su izveli čudo i oživeli su je!

- Doktori su dali sve od sebe da je spasu i odmah su je reanimirali i operisali. Nalazi se u jako teškom stanju, njeno stanje iz minuta u minut - kaže izvor "Blica".

Iako je u prvom trenutku objavljeno da je jedna osoba ubijena, policija je potvrdila da joj se lekari i dalje bore za život.

Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji

Oglasio se MUP

Kako se navodi iz MUP, danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba, tri muškarca i dve žene.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".

Očevici opisali scene užasa

- Sumnja se da se stravična pucnjava dogodila oko 14 časova. Navodno, prema rečima očevidaca, za sada nepoznata osoba izašla je iz belog kombija približila se lokalu sa zadnje strane, ušla u kafić i počela da puca. Navodno, čulo je četri ili pet hitaca. Usledio je stampedo, bežanija. Nije se znalo ko gde ide i na koju stranu. Čula se vriska i zapomaganje - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Žena koje je ubijena sedela je navodno, prvi ili drugi sto do vrata u kafiću.Napadač je pobegao u belom kombiju, ali se za sada ne zna da li je imao saučesnika koji ga je vozio ili je sam delovao.

Pucnjava u Višnjičkoj Banji Izvor: Mondo/Matija Popović

"Nije bila rafalna paljba, već..."

- Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca. Čuli smo da je potom usledila srča. Popucala su neka stakla, verovatno od lokala i automobila - kaže za Kurir radnik iz obližnje automehaničarske radnje i dodaje da je ranjena dva muškarca, dve žene i da je jedna žena ubijena.

Prema dostupnim informacijama, ranjeni su V. D. (51), M. Lj. (42), A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu. Povređeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su zadobili povrede u predelu nogu i zadnje lože.

V. D. se nalazi na Odeljenju reanimacije.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.