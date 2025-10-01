Slušaj vest

Na jednoj svadbi u Gornjem Milanovcu izbila je opšta tuča u kojoj su udarce zadobili i sami mladenci!

Kako saznajemo, policija je o ovom incidentu obaveštena 28. septembra oko 22 sata, a u poznatom hotelu u Gornjem Milanovcu, u kom je organizovana svadba, intervenisala je i ekipa Hitne pomoći, te zbrinula nekoliko povređenih osoba.

Inače, neko od pristunih gostiju zabeležio je kamerom mobilnog telefona nemile scene, a snimak je objavljen na Instagram stranici 192_rs.

- Svadba je upriličena u jednom poznatom gornjomilanovačkom hotelu. Sve je bilo u redu do nekih 22 sata, kada je jedan od gostiju počeo neprimereno da se ponaša. Kako sam čuo, tada je mladoženja prišao supruzi od tog čoveka i rekao joj, navodno, da smiri malo muža. Međutim, žena je tada pobesnela i valjda izgrebala mladoženju po licu, što je videla mlada i prišla je da brani novopečenog muža - prepričava nam izvor kako je došlo do haosa na svadbenom veselju.

Prema njegovim rečima, kada je mlada prišla zavađenima, žena ju je udarila.

- Baš je jako udarila, da li je bio šamar ili pesnica, ne znam, ali mlada je pala na pod i pocepala joj je venčanicu! Posle toga je nastao toalni lom - kaže sagovornik i nastavlja:

- Ta žena koja je napala mladence, pošto je nokautirala mladu, prevrnula se, tj srušila se na pod. Neko od svatova je pozvao Hitnu pomoć i tek tada je nastala nova drama. Lekari iz Hitne hteli su da pruže pomoć toj ženi koja je ležala na podu, delovalo je kao da je bez svesti, ali ih je njen muž gurao i odvraćao... Ma strašno, bruka i sramota. Jedva su ih policajci razdvojili i smirili.

Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu saopštilo je juče da su naložili policiji da prukupi neophodna obaveštenja, te da im dostavi izveštaj.

- U Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu još uvek nije formiran predmet, a dežurni javni tužilac je naložio Policijskoj stanici Gornji Milanovac prikupljanje potrebnih obaveštenja, uzimanje izjava od svih učesnika događaja, te prikupljanje medicinske dokumentacije za povređena lica, nakon čega će kvalifikovati eventualno krivično delo ili uputiti na podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka - saopštili su iz tužilaštva i dodali "da u vezi događaja koji se dogodio na svadbi nijedno lice nije privedeno".

- Jeste bilo postupanja Službe hitne pomoći Zdravstvenog centra Gornji Milanovac u cilju ukazivanja lekarske pomoći povređenim licima - dodaje se u saopštenju OJT u Gornjem Milanovcu.

Tuča na svadbi od nedelje je tema broj jedan u Gornjem Milanovcu.

- O tome bruji ceo grad! Nema ko nije spomenuo taj događaj. Sad ne znamo šta je konkretno dovelo do toga, dal su ti rodbinski odnosi od ranije bili narušeni ili je svemu kumovao alkohol, ne znamo. Jedno je sigurno, svadbeno veselje je upropašćeno, a mlada je završila u modricama i s pocepanom haljinom. I na sve to, postali su tema tračarenja u čitavom gradu - priča nam jedan gornjomilanovčanin.

Inače, na objavljenom video-snimku, primećuje se i da muzika sve vreme svira, bez obzira na to što je izbila tuča.