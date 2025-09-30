Slušaj vest

Kristijan Golubović tvrdi da zna ko je ubio Aleksandra Kneževića Kneleta i obelodanio je ime čoveka za kojeg tvrdi da je ubica.

- Kneleta je ubio Bora Daljac. To odgovorno tvrdim i spreman sam da idem na poligraf - izjavio je Kristijan u svojoj emisiji "Bajke iz podzemlja" na RED TV.

Kako navodi, osim Bore, u sobi je bio još jedan muškarac čije ime nije želeo da otkrije, ali tvrdi da su svi upućeni znali ko je to, uključujući i nadležne istražne organe.

Aleksandar Knežević Knele i Kristijan Golubović Foto: Dragan Kadić

Golubović je rekao da je pokušao da spreči likvidaciju, jer je, kako kaže, bio blizak s ljudima iz te ekipe i molio ih da pređu preko svega, jer Knele nije bio pravi krivac, već oni koji su ga ložili.

Kristijan odbacuje sve spekulacije da su političke strukture, Vuk Drašković ili Goran Vuković imali bilo kakve veze s ubistvom. Po njemu, Knele je stradao zbog pogrešnog poteza i povrede kriminalnog kodeksa, kada nije pokazao poštovanje prema ljudima koji su u tom trenutku imali moć.

- Nije bilo važno ni što se radilo o nekom autu, ni materijalna stvar. Njima je bio bitan princip nije smeo da ih omalovaži - rekao je Kristijan.

Dodaje da je Knele napravio grešku jer se nije izvinio jednom od ljudi iz tog kruga, a posle toga više nije bilo povratka.

Na kraju emisije poručio je da ova ispovest treba da bude upozorenje novim generacijama da se klone kriminala i da ne potcenjuju ljude koji imaju uticaj.

- Ovo je istina, kunem se Bogom i svim što imam. To sam rekao i njegovom bratu, i mnogima koji su u ono vreme znali istinu, ali su ćutali - rekao je Kristijan na kraju.

UBIJEN U "HAJATU"

Aleksandar Knežević Knele ubijen je 28. oktobra 1992. u beogradskom hotelu "Hajat". Iako mu je bila tek 21 godina, važio je za "kralja podzemlja". Ubica nikad nije pronađen.

Prema nalazima istrage, Knežević je ubijen sa tri metka ispaljena u potiljak, dok je na stomaku ležao na podu. Na vratima sobe 331 nije bilo tragova provale, zbog čega se veruje da je poznavao ubicu. Policija nije pronašla kasete sa sigurnosnih kamera hotela "Hajat" - jednostavno, nije ih nije bilo. Ali jeste pronašla krvlju ispisanu poruku na ogledalu: "Broj 1", poruku koja ni do danas nije dešifrovana.

Foto: Printscreen

Malo pre ubistva, Knežević je jedne noći u prepunoj kockarnici hotela "Jugoslavija", naočigled svih gostiju sa ruke jednog gosta uzeo skupoceni sat "Roleks" i ključeve džipa "rengler". Čovek kome je Knele konfiskovao sat i džip zvao se Miodrag Cvetinović, poznat kao Miša Dizeldorf, inače zet Radeta Ćaldovića Ćente.

Miša Dizeldorf Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Mnogi veruju da je Knele ubijen upravo iz osvete za otimanje sata i džipa