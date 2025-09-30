Kako se navodi iz MUP, danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba, tri muškarca i dve žene.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".