U jednom ugostiteljskom objektu u Višnjićkoj banji došlo je do ozbiljnog incidenta koji je započeo tučom, a završio potezanjem vatrenog oružja.

Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

Prema poslednjim informacijama, sukob je izbio između dva muškarca, za koje se veruje da su navijači, identifikovani kao N.N. i D.L.

Tokom sukoba, došlo je do pucnjave u kojoj su upravo ova dvojica zadobila prostrelne rane. Pored njih, povređene su još tri osobe koje su se tu slučajno zadesile.

Višnjička Banja - Forenzičari i dalje prikupljaju dokaze koje stavljaju u kese. Izvor: Kurir

Postoje video-snimci incidenta, a istraga je u toku. 

Žena za koju se prethodno smatralo da je preminula na licu mesta, ipak je živa a o tome možete čitati klikom OVDE.

Oglasio se MUP

Kako se navodi iz MUP, danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba, tri muškarca i dve žene.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".

Prema dostupnim informacijama, ranjeni su V. D. (51), M. Lj. (42), A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu. Povređeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su zadobili povrede u predelu nogu i zadnje lože.

