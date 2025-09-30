Slušaj vest

Na starom putu Čačak - Kraljevo tokom dana došlo je do teže saobraćajne nezgode kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarila dva vozila. U ovoj nezgodi dve osobe su povređene.

- Muškarac i žena srednjih godina primljeni su u Opštu bolnicu Čačak. U toku je opservacija i dijagnostika njihovih povreda - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Očevici kažu da je sudar bio toliko jak da su vozila skoro potpuno smrskana.

Težak sudar kod Čačka Foto: RINA

Na teren su odmah stigla dva vozila Hitne pomoći kako bi se ukazala pomoć povređenim putnicima, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Nakon uviđaja biće poznate sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Inače, stari put Čačak - Kraljevo važi za jednu od rizičnijih deonica u ovom kraju na kojoj se jako često deševaju saobraćajne nezgode, neretko i sa fatalnim ishodom.

Kurir.rs/Rina

