Dva Srbina, N.G. (36) zvani Grivča i L.C. (32) došli su u Zagreb 30. juna ove godine. Iste večeri oko 23 sata, policija ih je sasvim slučajno uhvatila kako u automobilu u Zvonimirovoj ulici guše i skalpelom režu sunarodnika D.A., sve zbog prevare oko droge. Na Opštinskom krivičnom sudu je sad podignuta optužnica, a detalji su sumanuti. L.C. je u bekstvu pa će mu se suditi u odsutnosti, a Grivča je u istražnom zatvoru u Remetincu.

D.A. je četiri dana pre napada došao u Zagreb kod prijatelja, gde je i spavao dok je radio na baušteli. Javio mu se poznanik i pitao ga gde je, na šta je D.A., ne sluteći da se radi o navlakuši rekao da je u Zagrebu. Poznanik mu je rekao da će mu poslati svoja dva prijatelja iz Srbije da mu pomažu na baušteli dok se ne snađu u Zagrebu.

Remetinac Foto: Screenshot

"EVO TI OVO BELO"

Dogovorili su i sastanak u kafiću, gde je D.A. trebalo da dočeka dva prijatelja od poznanika oko 22 sata i 20 minuta. D.A. je došao u kafić ali niko se nije pojavio. Kad je izašao iz kafića, N.G. je stajao sa strane i dozvao ga, uz objašnjenje da je on jedan od dvojice koje čeka, a da se drugi izgubio i da će uskoro doći. D.A. ga je pitao hoće li ući zajedno u kafić i tu čekati, ali N.G. nije hteo dok ne dođe prijatelj. Zatim mu je rekao da se sklone sa strane, jer je video policiju, što je D.A. bilo čudno, jer nije mislio da treba da se kriju od policije. Ipak je otišao za njim.

N.G. mu je rekao da se zove Marko i odveo ga sa sobom u dvorište u Zvonimirovoj. Seli su na zidić, a 'Marko' je izvadio vrećicu kokaina i rekao mu 'Evo ti ovo belo'. D.A. je uzeo vrećicu i stavio je na zidić, a 'Marko' je rekao da ide autom po svog prijatelja i da će se vratiti autom, piše portal 24sata.

Vratio se za pet minuta i rekao da moraju u kafić da se spoji na WiFI kako bi nazvao prijatelja. Otišao je kao po prijatelja, vratio se sam u kafić po D.A. i rekao da dođe na parking u Tuškanovoj ulici. Sve to vreme 'Marko' je bio nervozan. Pokazao mu je "opel astru" u koju su zajedno ušli i čekali prijatelja. Gotovo odmah, na zadnja vrata ušao je i L.C. kojeg D.A. poznaje iz zatvora u Nišu.

Zatvor u Nišu Foto: Youtube/Glas.zapadne.Srbije

"POSLAO IH SALE KOME SAM NAMESTIO"...

"Kad sam video da je to L.C., znao sam da ga je poslao Sale iz Niša kojem sam u januaru namestio da ga prevare za tri kile kokaina", rekao je D.A. istražiteljima i dodao da je to napravio jer je Sale pre toga njega prevario za drogu.

Reč je o drogi vrednoj oko 60.000 evra. L.C. mu je odmah oko vrata stavio uže i rekao: "Ispruži ruke da ti ih svežem, da nam ne pobegneš, nisi trebao Saleta da prevariš, jer zna da si ga ti nasankao, moraću da te ubijem“.

D.A. je ispružio ruke, a N.G. ih je vezao plastičnom vezicom. L.C. ga je za to vreme 5 ili 6 puta udario metalnom šipkom u glavu, dok ga je N.G. udarao šakama po licu i telu. L.C. mu je pretio da će ga rezati nožem i skalpelom, odvesti u šumi i ubiti jer ga ne smeju ostaviti živog. D.A. im je na to rekao da ga ne muče, nego da ga samo 'roknu'. Uzeli su mu 700 evra, dva mobilna, pasoš, vozačku i ličnu. N.G. je upalio auto i odvezao iz u dvorište u Zvonimirovoj, iza dečjeg vrtića, gde mu je L.C. sklonio uže i stavio lanac za pse. Govorili su mu da će tu još malo čekati pa će ga negde odvesti i 'rešiti'.

Foto: Shutterstock

"MORAMO TE REŠITI"

Sve vreme su ga obojica udarali i govorili 'Saša ti ovo neće oprostiti, moramo te rešiti.' N.G. je izašao iz auta sa skalpelom u ruci, a sve je trajalo dvadesetak minuta, kad je odjednom pored njih parkirala policijska patrola. Policajci su rekli da su tokom rutinske patrole došli da provere šta je s automobilom u kojem se odvijala agonija za D.A. jer je bio parkiran na vatrogasnom putu. N.G. su uspeli uhapsiti kraj auta, uz primenu sile jer se opirao. Dok su mu stavljali lisice, L.C. je iskočio sa zadnjeg sedišta i pobegao. Iako su ga pokušali zaustaviti, nisu uspeli, jer je u tom trenu D.A. uspeo otvoriti suvozačeva vrata i zavapio 'Ubiće me'.

N.G. je policiji priznao da je u Hrvatsku došao s prijateljem L.C. da mu pravi društvo jer je ovaj morao da obavi neki posao i usput 'svrati na Zrće'. Rekao je da nije poznavao ranije D.A., ali da mu je L.C. tokom vožnje ispričao kako su zajedno bili u zatvoru u Nišu i da je D.A. pobegao iz zatvora i ukrao njegovom prijatelju Saši novac. No tvrdi da ga nisu mučili, već je D.A. u autu posegnuo za nožem u džepu i sam rekao da ga vežu lancem. Tvrdi da je izašao iz automobila pa nije video ništa više i ništa više ne zna. Policija je proverila i kako su N.G. i L.C. ušli u Hrvatsku. Tog 30. juna su prvo probali da uđu iz Srbije ali im je ulazak odbijen. Onda su ušli u Mađarsku, pa iz Mađarske u Hrvatsku.