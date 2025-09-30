POLICIJA NAKON PUCNJAVE PRESRELA AUTO SA KRVAVIM MUŠKARCIMA Šta se dešavalo na Višnjičkoj banji, meštani videli muškarca koji ranjen trči iz pravca lokala
Današnja pucnjava u kojoj je ranjeno petoro ljudi u lokalu u Višnjičkoj banji počela je tučom dvojice muškaraca koji su takođe bili ranjeni kada se zapucalo.
U pitanju su N. N. i D. L, za koje se veruje da su navijači, a oni su u pucnjavi koja je usledila zadobili prostrelne rane. Oni odbijaju saradnju sa policijom.
Osim njih, povređene su još tri osobe koje su se tu slučajno zadesile.
Dvoijica muškaraca su odmah privatnim automobilom odvezeni sa lica mesta, a kako se saznaje, njih je policija, kao i Hitna pomoć zatekla u blizini tržnog centra na Karaburmi u automobilu, ranjene i krvave, te su premešteni u sanitet Hitne pomoći.
Meštani Višnjičke banje su prethodno videli muškarca koji ranjen trči iz pravca lokala, a na udaljenosti od oko 100 metara od mesta pucnjave.
