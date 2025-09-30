Hronika
PEDOFIL IZ APATINA VREBA SA FEJSBUKA! Evo šta je radio učenici sedmog razreda
Na društvenoj mreži Fejsbuk masovno se deli snimak na kome se vide fotografije i poruke starijeg Apatinca upućene, kako tvrdi glas koji se čuje na snimku, maloletnoj devojčici, učenici sedmog razreda.
Na snimku se vidi ime dotičnog Apatinca, kao i čitav niz poruka koje je slao devojčici (oslovljavajući je sa “lutkice” i “lepotice”), uz nekoliko neprimerenih fotografija i pozivi da mu se javi kad god bude poželela.
Moduliranim glasom, uz oslovljavanje sa “bolesniku nenormalni” čuje se i pitanje zašto uznemirava dete koje je sedmi razred?
Policija je upoznata sa ovim slučajem i preduzima dalje radnje iz svoje nadležnosti.
Kurir/J.M.
