Na društvenoj mreži Fejsbuk masovno se deli snimak na kome se vide fotografije i poruke starijeg Apatinca upućene, kako tvrdi glas koji se čuje na snimku, maloletnoj devojčici, učenici sedmog razreda.

Na snimku se vidi ime dotičnog Apatinca, kao i čitav niz poruka koje je slao devojčici (oslovljavajući je sa “lutkice” i “lepotice”), uz nekoliko neprimerenih fotografija i pozivi da mu se javi kad god bude poželela.

Moduliranim glasom, uz oslovljavanje sa “bolesniku nenormalni” čuje se i pitanje zašto uznemirava dete koje je sedmi razred?

Policija je upoznata sa ovim slučajem i preduzima dalje radnje iz svoje nadležnosti.

Kurir/J.M.

