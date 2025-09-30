Slušaj vest

U jedan Dom zdravlja u prestonici juče je primljen dečak sa povredama glave koga su pretukla dvojica vršnjaka u osnovnoj školi, pre samo četiri dana slična scena dogodila se u Zaječaru kada su dve devojčice šutirale treću i sve to snimale telefonom, dok je juče u Sremskoj Mitrovici jedan učenik pretio da će doneti nož u školu.

Skoro da ne prođe dan bez nekog vida vršnjačkog nasilja, ko je tu zakazao i šta je neophodno da bismo sprečili incidente u školama u priči koja sledi.

Anketa

Ekipa naše televizije je u razgovoru sa prolaznicima Beograda diskutovala o ovoj temi.

- Ova omladina je jako nasilna. Igraju agresivne igrice, gledaju takve crtane filmove, takođe internet i sve što on nosi, upropastiše nam omladinu - istakao je gospodin iz Beograda.

- Ja sam već baka, nadam se da moje unuče neće proći kroz te užasne scene - rekla je gospođa iz prestonice.

Željko Mašović je iz struke psihologa pričao o ovim situacijama:

- Oduvek je bilo incidenata, nego su sada incidenti malo brutalniji, u tome je cela poenta. Sve ide gas, gas, gas pa samim tim i incidenti idu u gas, eto, to je cela poenta.

Uzrok

- Uzrok za snimanje toga je nažalost to što nešto mora da bude zapamćeno i zabeleženo, da li u mojoj glavi, da l' u tuđoj glavi. Uglavnom i u mojoj i u tuđim glavama da neko zapamti šta sam ja uradio da bi ja bio nešto bitan, eto to je osnova cele priče

