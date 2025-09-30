Slušaj vest

Šef kavačkog klana Radoje Zvicer tvrdio je da njegova grupa radi samo sa dobrim kokainom i da mu upravo kvalitet te robe pomaže da ratuje sa suparničkim kriminalnim ekipama.

Objašnjavao je to u razgovorima sa policajcem Ljubom Milovićem, dok su dogavarali nove švercerske ture droge...

O tome su raspravljali krajem novembra 2020. godine, nakon što je sada odbegli kavčanin sa policijskom značkom obavestio vođu klana da je za šverc kokaina "testirao" novu brodarsku kompaniju - Hapag.

"Uradio sam sinoć jedan mali test na Hapag. Oli 5 da ti pišem? Ubačeno je", pita on Zvicera.

Kotoranin mu na Skaju odgovara da učini tako, ako ima mesta.

Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, AP Matt Rourke

"Imam vađenje u barci opet, cma, hapa", dodaje Zvicer.

Milović tada potvrđuje da je i njega računao u novom, probnom poslu, pa najavljuje: "I onaj pos’o glavni dako uradimo za vikend"...

Od tog posla, proizilazi iz njihove komunikacije, Kotoranin je imao velika očekivanja, jer piše da bi to bio spas za njega, uz objašnjenje da je kod njega "sve kilavo".

"To bi bio spas, kod mene sve kilavo, ono iz Santosa nosim u Salvador da probam ubaciti. Ono u Urugvaj stoji, pa mogu na kutiju poslati, jer je brod promjenio liniju za USA", šalje on.

Tada međusobno svode račune, pa Milović od Zvicera traži pojašnjenje koliko on ima kokaina u isporukama koje je Kotoranin organizovao:

"150 h si poslao u Santos - 12 % transfera, to imaš. Ovo u Urugvaj smo rekli - ja za tebe 20 da stavim i trampimo se za Ekv"...

Nakon prepiske oko bliskih saradnika, Zvicer šalje policajcu:

"Uzeli ja i Štetni da rasturamo malo robe, ova jedino moze primaći tvojoj, ja svaki dan gledam robu", piše on.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Milovića zanima cena kokaina čiju fotografiju mu šalje šef kavčana.

"Ta dobro izgleda, pošto je sad. I ima li je?", piše on i od Zvicera dobija odgovor da tu prodaju po 32.000 evra.

"Ima dosta robe. Mi samo dobru uzimamo. Da mi toga nije, ne bi mog’o gurati rat", poručuje on.

Policajac konstatuje: "Mogu mislit koliko para treba", na šta mu Zvicer odgovara - haos...

U danima nakon toga oni su jedan drugoga izveštavali o stanju svojih kokainskih isporuka, ko im je od južnoameričkih "partnera" najpouzdaniji, koja je odakle isplovila, koliko je "ubačeno"...

Zvicer i Milović u su bekstvu, a protiv njih vode se brojni krivični postupci u Crnoj Gori, ali i okruženju.

ZVICER MEĐU NAJTRAŽENIJIM BEGUNCIMA U EVROPI

Radoje Zvicer je među najtraženijim beguncima u Evropi.

Protiv njega su raspisane međunarodne potjernice zbog sumnji u organizovanje šverca narkotika i učešće u krvavom sukobu sa suparničkim "škaljarskim" klanom.

Iako je više puta povezivan sa likvidacijama i međunarodnim kriminalnim mrežama, do danas je izbegao hapšenje zahvaljujući širokoj mreži saradnika...

Nekadašnji službenik crnogorske policije Ljubo Milović nalazi se na međunarodnim poternicama zbog sumnji u povezanost sa kavačkim kriminalnim klanom i organizovani šverc narkotika.

Foto: MUP RS

Prema navodima istražnih organa, upravo je njegova pozicija u bezbednosnim strukturama godinama omogućavala članovima klana pristup poverljivim informacijama i zaštitu od istraga.

Nakon što su otkrivene poruke iz Skaj aplikacije, Milović je označen kao jedan od ključnih pomagača u operacijama kavačkog klana.

POSLEDNJA OPTUŽNICA

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) početkom meseca podiglo je još jednu optužnicu protiv Zvicera, Milovića, Slobodana Kašćelana i još devet osoba, zbog stvaranja kriminalne organizacije, šverca narkotika, pranja novca, zloupotrebe službenog položaja.

SDT, kako se navodi u saopštenju, tu kriminalnu grupu optužuje za šverc kokaina u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022, u Crnoj Gori, Holandiji, Srbiji i Arubi...

“Protiv R.Z., S.K. Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K. i B.R., za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K. i G.S. za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv R.R. za krivično delo pranje novca, protiv M.K. za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, protiv R.R. za dva krivična dela davanje mita, a protiv M.K. za dva krivična dela primanje mita, izvršena u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi”, piše u saopštenju.