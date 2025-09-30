Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su dve osobe, bugarske državljanke, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo krađa.

Osumnjičene G. R. G. (41) i N. M. M. (54) uočio je policijski službenik Policijske ispostave za bezbednost na železnici Beograd, van radnog vremena, kod Karađorđevog parka, kada su od jedne žene, iz torbe ukrale novčanik sa novcem, karticama i dokumentima.

Osumnjičene su uhapšene i dovedene u Policijsku ispostavu, a daljim radom je utvrđeno da su na teritoriji Beograda, u prethodnom periodu, više puta izvršile isto krivično delo.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedene u nadležno tužilaštvo.