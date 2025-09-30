Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu tokom dana su saslušani svi osumnjičeni da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, rasna i druga diskriminacija i špijunaža. Kako se nezvanično saznaje, Viši sud u Smederevu usvojio je predlog tužilaštva za određivanje pritvora i kućnog pritvora prema osumnjičenima.

F.P., N.Ć., A.S., A.B., Ć.P., S.P., N.Ž., N.D., A.M. N.S., D.M., koji su, u zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, Bezbednosno-informativne agencije i Policijske uprave u Smederevu, lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika, Rasna i druga diskriminacija iz člana 387 stav 1 i 4 Krivičnog zakonika i Špijunaža iz člana 315 stav 3 Krivičnog zakonika.

Tužilaštvo predložilo pritvor

Nakon saslušanja osumnjičenih, od kojih je osam iznelo odbranu, dok su se troje branili ćutanjem, tj. koristili zakonskim pravom da ne iznose svoju odbranu, tužilaštvo je za devetoricu predložilo da se odredi pritvor u trajanju do 30 dana, odnosno zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da bi boravkom na slobodi ometali postupak utičući na saučesnike i svedoke i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.

U odnosu na dvoje osumnjičenih lica, tužilaštvo je predložilo određivanje mere zabrane napuštanja stana na osnovu člana 208 Zakonika o krivičnom postupku, u vezi sa članom 211 stav 1 tačka 1 i 3 istog Zakonika, smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, a sve u cilju obezbeđenja nesmetanog vođenja daljeg krivičnog postupka.

U daljem toku postupka tužilaštvo će preduzeti sve neophodne dokazne radnje u cilju utvrđivanja kompletnog činjeničnog stanja.

Podsetimo, na području Velike Plane i Beograda uhapšeno je 11 državljana Srbije zbog sumnje da su od aprila do septembra 2025. godine na teritoriji Pariza bacili zelenu boju na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili nalepnice sa genocidnim sadržajem i postavljali svinjske glave u blizini muslimanskih verskih objekata. Takođe, u Berlinu ispred Brandenburške kapije su, kako se sumnja, postavili betonske "skelete" sa ispisanim porukama.

Šef policije u Parizu: "Najmanje 9 svinjskih glava je pronađeno ispred džamija"

Šef policije Pariza oglasio se početkom septembra te je naveo da je najmanje 9 svinjskih glava pronađeno ispred nekoliko džamija u pariskom regionu.

- Svinjske glave su ostavljene ispred određenih džamija... Četiri u Parizu i pet u unutrašnjim predgrađima - rekao je Loran Nunez na konferenciji za novinare, dodajući da policija "ne isključuje mogućnost da će ih biti još".

Svinjske glave ostavljene ispred džamija bile su upakovane u celofan sa ukrasnom trakom, a pored njih je ostavljena provokativna poruka, namerno napisana sa slovnom greškom - "prijatno" (bonne appetit).

