Sin čuvenog telohranitelja Željka Ražnatovića Arkana, Radeta Rakonjca, Milun Rakonjac je preminuo.

Porodica Rakonjac je potvrdila ovu informaciju.

Izašle su brojne čitulje posvećene Milunu u kojima se oglašavala porodica i prijatelji.

- Anđele naš najbolji i najmiliji, ljubavi majkina, snago braćina, ponosu naš najvoljeniji. Znamo da nas ti nikada ne bi ostavio i dozvolio da ostatak života provedemo u bolu i patnji. Uspomene koje si nam ostavio i ljubav kojom si nam ispunio živote, daju nam snagu da izdržimo, a ti nas čekaj na nekom lepšem i boljem mestu, gde ćemo biti ponovo zajedno, srećni kao nekada, jer je naša ljubav neraskidiva. Bio si prva radost, prva sreća, tako će ostati u našim srcima dok budu kucala - navodi se u čituljama, a prenosi Republika.

Rade Rakonjac je bio nekadašnji telohranitelj i gardista Željka Ražnatovića Arkana, a ubijen je pre 11 godina, 2. aprila 2014. godine, u kafiću "Mariki" u Zvečanskoj ulici u Beogradu, dok su Stojan Novaković Cope, takođe Arkanov prijatelj, sportski menadžer i bivši košarkaš Goran Ristanović teže ranjeni.

Pucnjava se dogodila u bašti kafića "Mariki" kada je nepoznati napadač maskiran fantomkom i naoružan automatskom puškom prišao stolu za kojim su sedeli Rakonjac, Novaković i Ristanović. Napadač se iznenada stvorio ispred njih i sasuo rafal iz automata, a zatim ekspresno zbrisao automobilom marke "alfa romeo" u kome ga je čekao saradnik.

Automobil sa kojim je napadač pobegao 20 minuta kasnije pronađen je zapaljen u Ulici Radovana Simića Cige 42 na Voždovcu. Očevici su rekli da su po zaustavljanju "alfe" videli dvojicu maskiranih mladića kako izlaze iz njega posle čega je usledila eksplozija.

Rakonjac je ranjen sa nekoliko hitaca, do kojih ga je jedan metak pogodio u vrat i on je prebačen na VMA gde je i preminuo 30 minuta posle prijema. U pucnjavi Novaković je ranjen hicima iz automatske puške u potkolenicu.

Član Dobrovoljačke garde

Rakonjac je kao član tzv. Arkanove grupe hapšen tokom policijske akcije “Sablja”. On je u Arkanovoj Srpskoj dobrovoljačkoj gardi imao

čin pukovnika.

Njegovo ime pominje se i u plavoj i u beloj knjizi o kriminalnim klanovima crnogorske i srpske policije.

Zvanično, Rakonjac nikada nije osuđivan, a optužnica za neovlašćeno držanje pištolja druga je koja je podignuta protiv njega.