Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv lica muškog pola N.V. (29), M.J. (22) i M.Đ. (40), svi iz Debeljače, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo.

- Osumnjičeni se terete da su sa maloletnikom rođenog 2008. godine, a protiv kojeg je postupak razdvojen, dana 28.9.2025. godine oko 21 čas u Debeljači, u kući u ul. Lenjinova, na svirep način lišili života lice muškog pola J.K. (38) iz Debeljače - navodi se u saopštenju. 

Nakon saslušanja osumnjičenih u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor protiv trojice osumnjičenih u trajanju do 30 dana zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Ubistvo u Debeljači Foto: Petar Aleksić

Prema osumnjičenima M.Đ. i N.V. je određen pritvor i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Određen pritvor i maloletniku

- Takođe, sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu je dana 29.9.2025. godine, nakon saslušanja maloletnika, a po predlogu tužilaštva, odredio pritvor prema maloletniku u trajanju do 30 dana zbog toga što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju. 

